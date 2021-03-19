وكالة الأدوية الأوروبية تتوقع تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي خلال شهرين

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن ممثلي وكالة الأدوية الألمانية أبدوا الاستعداد للمساعدة في استكمال وثائق تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه في حال إتمام الوثائق فإن موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح الروسي ستكون بعد شهرين.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خلال الاجتماع الطارئ للجنة المعنية لشؤون الصحة في البوندستاغ الألماني يوم أمس، أعلن ممثلو معهد بول إيرليش أنهم مستعدون لدعم روسيا في استكمال بعض الوثائق لصالح وكالة الأدوية الأوروبية".

وأضاف المصدر أن لقاح "سبوتنيك V" قد تتم الموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية بعد شهرين، أي في النصف الثاني من شهر مايو، قائلا بهذا الصدد "اذا جهز كل شيء، فان موافقة وكالة الادوية ستكون بعد شهرين".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس 2020، والذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحداً من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.