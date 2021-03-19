بعد أنباء عن قيام جنود أتراك بمنع سوريين من العودة إلى قراهم... الجيش التركي يصدر بيانا

علقت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، على التقارير والأخبار المتداولة التي تحدثت عن قيام جنود أتراك بمنع مواطنين سوريين من العودة إلى قراهم.

وأكدت الخارجية التركية في بيان نشرته وكالة "الأناضول" التركية، استمرار عملياتها في قرى "معلق" و"جهبل" و"صيدا" في محافظة الرقة السورية.

وشددت الدفاع التركية، بحسب البيان ، على ضمان عودة الأهالي إلى منازلهم في تلك القرى بعد "جعلها آمنة بشكل تام، كما هو الحال في مناطق أخرى".

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أجنبية بمنع الجنود الأتراك مواطنين سوريين من العودة إلى قراهم "لا تعكس الحقيقة على الإطلاق".

وأشارت الدفاع التركية إلى أنها لم ترصد أي مظاهر للحياة المدنية خلال تمشيطها القرى الثلاث، ولفتت إلى وجود عدد من الأنفاق والألغام والمتفجرات في هذه القرى خلفها "ي ب ك/ بي كا كا"، بحسب المصدر.