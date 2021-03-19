متحف تكساس يزيل تمثال ترامب الشمعي من صالة العرض بسبب تعرضه لتخريب متكرر

أزال متحف الشمع وسط مدينة سان أنطونيو، في ولاية تكساس، تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المصنوع من الشمع بعد أن تعرض للتخريب عدة مرات.

وبحسب مصادر، فقد تم نقل التمثال إلى المخزن بعيدا عن الأنظار بعد تعرضه لضربات متعددة من الزوار، حسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

Texas museum removes wax Trump figure after visitors kept punching it https://t.co/mDECygAJcp pic.twitter.com/mQ9PhsvXqo — The Hill (@thehill) March 19, 2021

​وقال المدير الإقليمي للمتحف كلاي ستيوارت، إن الهجمات المتتالية على شخصية سياسية هو أمر سيء للغاية، ونتيجة للاعتداءات المتكررة على تمثال ترامب فقد أصيب وجهه بالكثير من الضرر.

ومن المحتمل ألا يعاد التمثال إلى صالة العرض، لا سيما أن تمثال الشمع الذي يتم تجهيزه للرئيس بايدن قد أوشك على الانتهاء وسيتم وضعه بدلا من تمثال ترامب في الصالة.

وقد جاء ذلك بعد الممارسات المختلفة التي قام بها ترامب في مبنى الكابيتول، ومع ذلك ظل يمتلك قاعدة شعبية لا بأس لمدة تتجاوز الشهرين عقب خروجه من البيت الأبيض.

وسجل استطلاع حديث أجري بعد إعلان ترامب عن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة لعام 2024، أنه حصل على دعم ما يعادل 51% من ناخبي الحزب الجمهوري.