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    شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018

    "بعد رائحة البارود"... مجلة: كرويا الشمالية وجهت تحذيرا شديدا إلى أمريكا

    © AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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    كشفت مجلة متخصصة بالشؤون العسكرية عن رسالة قاسية تلقتها أمريكا من كوريا الشمالية بعد التصعيد الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين المتنازعين.

    حذرت النائبة الأولى لوزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في رسالة جديدة، الولايات المتحدة من أي استفزازات جديدة أو ممارسة المزيد من الضغط عليها.

    إطلاق صاروخ بالستي في كوريا الشمالية
    © REUTERS / KCNA
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    وجاء في الرسالة التي كشفت عنها مجلة "ميلتري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد الكثير للجلوس معنا مرة واحدة وجها لوجه، فيجب عليها التخلي عن عادتها السيئة واتخاذ موقف مناسب منذ البداية".

    وأضافت الرسالة: "سنراقب كل الأعمال السيئة التي ينخرط فيها النظام الجديد في الولايات المتحدة".

    وبينت سون هوي في رسالتها أنه "كان من الأفضل أن تتخلى (أمريكا)عن الحيلة الرخيصة التي تحاول من خلالها استخدام الاتصال (التواصل الدبلوماسي) بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة، كوسيلة لكسب الوقت وبناء الرأي العام".

    واعتبرت المسؤولة الكروية في رسالتها أن الجلوس من أجل مفاوضات جديدة مع أمريكا هو "مضيعة للوقت"، لأن واشنطن "ليست مستعدة للشعور وقبول التغيير الجديد والعصر الجديد".

    الجدير بالذكر أن تشوي سون هوي، كانت في السابق مديرة قسم أمريكا الشمالية في وزارة خارجية كوريا الشمالية، ولديها خبرة واسعة في التفاوض بشأن القضايا النووية قبل ترقيتها إلى منصب نائب الوزير في أبريل/ نيسان من عام 2019.

    نقلت صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الشمالية الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي، بيانا لكيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، قدمت فيه "النصح للإدارة الجديدة في الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا".

    وأرسلت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي، رسالة شديدة اللهجة إلى واشنطن، تنصحها فيها بأنه "إذا كنتم ترغبون بالنوم مطمئنين للسنوات الأربع المقبلة، الأفضل منذ البداية عدم التسبب بأعمال تجعلكم تصابون بالأرق".

    وتبادل ترامب وكيم جونغ أون الإهانات والتهديدات في البداية، قبل أن ينقلب ذلك إلى علاقة ود دبلوماسية وشخصية غير عادية بين الزعيمين، دفعت بهما إلى عقد العديد من القمم، لكن في النهاية لم تؤد هذه العلاقة إلى إحراز أي تقدم في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، التي ترزح تحت عقوبات دولية متعددة بسبب برامج تسلحها النووية والصاروخية.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, كوريا الشمالية
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