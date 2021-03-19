مسؤولان أوروبيان يوجهان طلبا إلى أردوغان بشأن التوتر في منطقة البحر المتوسط

وجه مسؤولان أوروبيان، اليوم الجمعة، طلبا إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن التوتر في منطقة البحر المتوسط.

أمستردام - سبوتنيك. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الجمعة، خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية خفض التصعيد في شرقي البحر المتوسط.

وأوضحا أن خفض التصعيد في البحر المتوسط يأتي بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات الأوروبية التركية.

وأشار المسؤولان الأوروبيان إلى عزمهما القيام بزيارة رسمية إلى أنقرة عقب انعقاد قمة لقادة الدول الأوروبية الأسبوع القادم.

وجاء في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي: "عقد اجتماع مشترك عبر تقنية الفيديو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان."

وأضاف البيان: "تم بحث الوضع شرقي البحر المتوسط، ومحادثات التسوية القبرصية المقبلة، وأيضا العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا."

وأوضح البيان الصحفي على الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي أن ميشال وأورسولا شددا على أهمية خفض التصعيد في البحر المتوسط، وتعزيز الثقة بين الطرفين، وتطوير العلاقات بشكل إيجابي بين بروكسل وأنقرة".

مضيفا: "وتبادل الرؤساء وجهات النظر حول وضع اللاجئين السوريين المستضافين في تركيا، والوضع في ليبيا وسوريا. ورجح رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، القيام بزيارة محتملة إلى تركيا في أعقاب اجتماعات المجلس الأوروبي في شهر آذار/ مارس."