أردوغان يدعو لعقد مؤتمر دولي حول أزمة شرقي المتوسط وبحث خيارات واقعية

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، دعوة بلاده إلى عقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط وعدم السماح لقبرص الرومية واليونان باستغلال قمة الاتحاد الأوروبي.