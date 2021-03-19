فنلندا تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا"

أوقفت فنلندا استخدام لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"، بعد الإبلاغ عن حدوث تخثرين في الوريد الدماغي لمرضى تلقوا اللقاح.

ووفقا للمعهد الوطني للصحة والتنمية الاجتماعية،أوقفت فنلندا استخدام لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"، عقب الإبلاغ عن حدوث تخثرين في الوريد الدماغي لمريضين بعد 4 إلى 10 أيام من تلقي اللقاح.

وجاء في الرسالة: "وفقًا لمركز "فيميا" للسلامة الصيدلانية والتطوير، تم الإبلاغ عن حدوث تخثرين في الوريد الدماغي في فنلندا بعد 4-10 أيام من إعطاء لقاح "أسترازينيكا". ووفقًا للمبدأ الوقائي، قرر المعهد الوطني للصحة والرعاية (THL) تعليق إدخال هذا اللقاح إلى فنلندا حتى يتم الحصول على معلومات إضافية وتقييم وجود علاقة سببية محتملة".

وسيتم تقييم الوضع بشكل أكبر الأسبوع المقبل وقد لا يستمر التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"حتى يوم الاثنين، 29 مارس/آذار. ستقوم THL بإبلاغ نتائج التحقيق بمجرد توفر معلومات جديدة.

وأوضح الأطباء أن التطعيم بلقاحات أخرى مستمر كالمعتاد.

ومن جهة أخرى أعلنت السويد، أمس الخميس، أنها ستمدد تعليقها لاستخدام لقاح "أسترازينيكا" حتى الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، أمس، أنها ما زالت على قناعة بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا تفوق مخاطره.

يأتي ذلك بعد تحقيق في تقارير حول حدوث تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة حول العالم لتعليق استخدام اللقاح.