تركيا تتهم اليونان بإلقاء مهاجرين في البحر

اتهم خفر السواحل التركي، نظرائه في اليونان، اليوم الجمعة 19 مارس/آذار، بإلقاء مهاجرين في البحر.

وقال خفر السواحل التركي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إنه عثر على جثث ثلاثة مهاجرين في المياه قبالة ساحل مدينة تشيشمي التركية المطلة على بحر إيجه، وتم إنقاذ ثلاثة آخرين وجار البحث عن سابع.

واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خفر السواحل اليوناني بضرب سبعة مهاجرين، وتركهم في البحر بغير سترات نجاة أو قارب نجاة قبالة جزيرة خيوس اليونانية، التي تبعد ثمان كيلومترات عن الساحل التركي.

وقال خفر السواحل اليوناني إنه على علم بعملية بحث وإنقاذ تقوم بها السلطات التركية في مياهها الإقليمية، لكنه نفى أي دور له واصفا الاتهامات التركية بأنها "مهينة".

وقال المتحدث باسم خفر السواحل اليوناني، نيكولاوس كوكالاس، لوكالة "رويترز": "لا نعامل المهاجرين أو الناس المعرضين للخطر بهذه الطريقة".

وغرد صويلو على تويتر، إن خفر السواحل اليوناني "ضرب سبعة مهاجرين الليلة، واستولى على متعلقاتهم، وقيد أيديهم بقيود بلاستيكية وألقى بهم في الماء دون سترات نجاة أو قوارب". وأضاف أن خفر السواحل اليوناني تركهم للموت.

ونشر أيضا مقطعا مصورا قال إنه لعملية الإنقاذ التي انتشلت خلالها فرق تركية ثلاثة مهاجرين من الماء وعالجتهم بعد إنقاذهم.

وقال أحدهم واسمه أحمد إن السبعة غادروا تشيشمي إلى خيوس منذ ثلاثة أيام وأقاموا يومين على الجزيرة اليونانية قبل ضربهم والاستيلاء على متعلقاتهم وتركهم في البحر.

واتهمت تركيا مرارا حرس الحدود اليوناني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب انتهاكات ومضايقات ضد قوارب المهاجرين في بحر إيجه، وهي اتهامات تنفيها اليونان.