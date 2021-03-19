الصحة العالمية: تقريرنا حول مصدر "كوفيد 19" يصدر الأسبوع المقبل

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة 19 مارس/آذار، إن تقريرها حول مصدر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" سيصدر الأسبوع المقبل.

وأوضحت المنظمة في بيان نقلته وكالة "رويترز" أن تقريرها الذي طال انتظاره، حول التفشي الأول لـ"كوفيد 19" في الصين، سيصدر على الأرجح الأسبوع المقبل.

وأخبر مسؤولو الصحة العالمية المراسلين في جنيه، أنهم ينتظرون مراجعة قائمة الطوارئ للقاحات "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين في أبريل/نيسان المقبل.

كما أنهم لا يزالون ينتظرون التوثيق الكامل لتقديم لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

يذكر أنه في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة في 11 مارس/ آذار 2020.