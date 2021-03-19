الرئيس الأفغاني يطيح بوزير الداخلية ويعين رئيس الأركان قائما بأعمال وزير الدفاع

أقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الجمعة، وزير الداخلية مسعود أندرابي بعد سلسلة هجمات على قوات الأمن.

كما أعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني في بيان، اليوم الجمعة، إن رئيس أركان الجيش الجنرال ياسين ضياء عُين قائما بأعمال وزير الدفاع لحين شفاء أسد الله خالد من مرض يعالج منه منذ شهور، بحسب رويترز.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن إقالة وزير الداخلية، لكن مسؤولا أمنيا كبيرا قال إن أندرابي فشل في إلقاء القبض على قائد ميليشيا أسقطت قواته طائرة هليكوبتر في إقليم وردك بوسط البلاد أمس الخميس مما أسفر عن مقتل تسعة من أفراد قوات الأمن.

وأضاف المسؤول أن غني كلف أندرابي منذ أسابيع بالقبض على زعيم الميليشيا، المسؤول أيضا عن عدد من الهجمات الأخرى على قوات الأمن في الشهور الأخيرة.