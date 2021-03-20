قديروف لبايدن: تصرف كرجل وأقبل اقتراح الرئيس بوتين

هاجم الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، يوم الجمعة، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية اقترح الرئيس الروسي بوتين على بايدن إجراء محادثات على الهواء.

وقال قديروف في قناته بتطبيق "تيليغرام": "لم يمر حتى يومان منذ التصريح الفاضح للرئيس الأمريكي جو بايدن حتى أصبح حزينا بالفعل، لا توجد شرارة في عينيه، مشهد بائس".

وقال قديروف أن هذا التغير حدث بعد أن اقترح عليه بوتين "إجراء حوار شفاف ونزيه"، داعيا الرئيس الأمريكي: "تصرف كرجل يا جو بايدن! تحمل مسؤولية كلامك ولا تهن نفسك، اقبل اقتراح الرئيس بوتين. تحدث معه وقل ما يوجد لديك لقوله. أدعوك ألا تتجنب المحادثة تحت ذريعة رحلات ولقاءات عمل".

واعتبر الرئيس الشيشاني أنه لا يوجد لبايدن حاليا شأن أهم من المحادثة مع بوتين حول العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تعيش "حالة ضغط".

ويوم الخميس، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مواصلة حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلال بث مباشر على الهواء.

وقال بوتين عبر أثير قناة "روسيا 24": "هذا ما أفكر فيه، مبادرة الاتصال الهاتفي جاءت من الرئيس بايدن في المرة السابقة. أرغب في تقديم اقتراح للرئيس بايدن بمواصلة حديثنا، بشرط أن يكون الحديث على الهواء، ما يسمى أونلاين. من دون أي تأخير، حوار مفتوح ومباشر. أعتقد أن هذا سيكون أمرا ممتعا للشعب الروسي والشعب الأمريكي ولدول أخرى عدة".

يأتي ذلك في ظل حرب تصريحات متبادلة بين البلدين، بعد أن أثار بايدن غضب موسكو بوصفه في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"القاتل"، مضيفا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة، وأشار إلى أن ذلك "سيتحقق قريبا".