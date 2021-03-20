أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي

أعفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ناجي إقبال من رئاسة البنك المركزي.

وقالت الصحيفة الرسمية في تركيا أن الرئيس التركي عين بدلا منه صهاب كافجي أوغلو، بحسب رويترز.

يشار إلى أن الرئيس التركي كان قد عين وزير المالية السابق ناجي إقبال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد أن أقال مراد أويسال من منصبه.