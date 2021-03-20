وزير خارجية هنغاريا يتلقى لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لكورونا

موسكو - سبوتنيك. وكتب الوزير على "فيسبوك"، إن "توريدات اللقاحات من الشرق مستمرة، وصباح اليوم اختتمنا مع زميلي وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف توريدات شهر اذار/مارس من لقاح سبوتنيك، وأنا تلقيت اللقاح اليوم أيضا".

هذا وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الهنغاري، بيتر سيارتو، الإثنين، خلال محادثة هاتفية، مسألة توريد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" إلى هنغاريا.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.