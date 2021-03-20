تعاطي المخدرات يسبب بإقالة موظفين من البيت الأبيض

كشفت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، جين بساكي، إنه على الرغم من ​السياسة​ الأقل تقييدا بشأن ​الماريجوانا​ في عهد الرئيس ​جو بايدن​، إلا أن خمسة من موظفي البيت الأبيض فقدوا وظائفهم بسبب تعاطي ​المخدرات​ في الماضي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات بساكي التي قالت إنه "قبل بضعة أسابيع أعلن البيت الأبيض أنه عمل مع جهاز ​الأمن​ لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من الخدمة في البيت الأبيض".

وذكرت المتحدثة أنه نتيجة لذلك، سيتمكن المزيد من الأشخاص من الخدمة في ​الإدارة الأمريكية​ ممن لم يكونوا ليستمروا في العمل في الماضي بنفس المستوى من التعاطي، مضيفة "خلاصة القول هي: من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، خمسة أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض لم يعودوا يعملون نتيجة لهذه السياسة".

يذكر أن عددا من الولايات الأميركية قام بتقنين الماريجوانا وتخطط ولايات أخرى لإلغاء تجريمها.