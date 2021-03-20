الأمير هاري يفاجئ الجميع في أول ظهور له بعد مقابلته المثيرة للجدل... صور

ظهر الأمير هاري، علنا للمرة الأولى، منذ مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، قبل أسبوعين، والتي تسببت في مزيد من تذبذب علاقته بالعائلة المالكة.

وركب هاري، دراجة هوائية وتبعه فريق أمني في سيارة دفع رباعي أثناء تجوله في ولاية كاليفورنيا، ولم تكن ميغان ماركل أو ابنه أرشي بصحبته، وظهر الأمير البالغ من العمر 36 عاما، بملامح جادة أثناء ركوب الدراجة، وسط تداعيات مقابلته مع أوبرا التي تصدرت العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

I love being able to cycle whenever I like now without being told it’s against protocol 🙄 pic.twitter.com/5L53SkjDQG — Harry (@THE_PRINCEHARRY) March 19, 2021

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميغان عن واجباتهما الملكية في يناير/ كانون الثاني 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

وأثارت مقابلة هاري وزوجته مع أوبرا، التي بثتها قناة "CBS" منذ أسبوعين، أزمة كبيرة تشهدها العائلة الملكية البريطانية، واتهم هاري وميغان، خلال المقابلة، أحد أفراد العائلة المالكة بالتفوه بتصريحات عنصرية بشأن آرتشي، حيث ذكرا أن الشخص غير المحدد أعرب عن قلقه بشأن لون بشرة ابنهما، وقالت ميغان إنها شعرت بأنها منبوذة إلى الحد الذي دفعها للتفكير في الانتحار.

كما صرح الأمير هاري، خلال المقابلة، بأن والده، وريث العرش الأمير تشارلز، "خذله"، كما أضاف الأمير البريطاني، أنه شعر بأنه في "فخ" بسبب الحياة كفرد في العائلة الملكية.

من جانبها، قالت الملكة إليزابيث، إن أفراد العائلة الملكية في بريطانيا شعروا بالحزن إزاء التجارب الصعبة التي مر بها حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان، ووعدت بالتحدث على انفراد حول التصريحات المتعلقة بابنهما.