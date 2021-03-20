الإعلام الكوبي يعلن سقوط وانفجار نيزك شرقي البلاد

أعلن علماء الزلازل في كوبا عن سقوط نيزك في محيط مدينة موا في شرق الجزيرة، بحسب ما أعلن الإعلام المحلي.

ووفقا لصحيفة "cubadebate" الكوبية، في الساعة 22:06 بالتوقيت المحلي، سجلت محطة رصد الزلازل "Moa" عدة ظواهر ضوئية في السماء.

وأضافت الصحيفة: "وفقا لما ذكره المتواجدون في مكان الحادث، شوهد ضوء أحمر وأبيض أعقبه انفجار قوي".

وفقًا لرئيس خدمة رصد الزلازل الوطنية، إنريكي أرانجو أرياس، فإن كل شيء يشير إلى أنه كان نيزكًا.

وأوضح "بالحكم على قراءات أجهزة الاستشعار، لم يكن انفجارا أرضيا، ولكن معداتنا سجلت موجة اهتزاز".

تعتبر النيازك الساقطة المرصودة مثيرة للاهتمام لعدة أسباب. أهمها أن مواد النيازك الساقطة لم تتعرض إلى التجوية الأرضية، مما يجعل العثور على نيزك ساقط مهم للدراسة العلمية.