نجل ترامب ينضم إلى المغردين الساخرين من بايدن بعد سقوطه على درج الطائرة.. فيديو

شكك دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أن الزعيم الأمريكي الحالي جو بايدن تعثر ثلاث مرات على سلم الطائرة الرئاسية بسبب الرياح القوية كما جاء في تصريح البيت الأبيض.

وعزا البيت الأبيض في وقت سابق الحادث إلى الرياح القوية. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الجو كان "عاصفا جدا" وإنها هي نفسها "كادت أن تسقط". وأكدت أن بايدن "يشعر بالارتياح حاليا".

أرفق ترامب الابن على تويتر لقطة شاشة توضح أن سرعة الرياح كانت حوالي 6 أمتار في الثانية. وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، فإن مثل هذه الرياح "تثير الغبار والورق" و"تهز الأغصان الصغيرة". وسخر نجل ترامب في تعليقه من أن الرئيس "في حالة ارتياح حاليا".

Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.



The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

​وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو الساخرة من الرئيس الأمريكي، حتى أن بعض المغردين اتهموا ساخرين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه قد وضع قشرة موزة على درج الطائرة كي يسقط بايدن.

وتعثر بايدن البالغ من العمر 78 عاما مرتين قبل أن يسقط للمرة الثالثة أثناء صعوده درج سلم الطائرة الرابضة في قاعدة أندروز المشتركة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبعد أن وقف على رجليه عقب سقطته، بدا أن بايدن أخذ دقيقة لإزالة الغبار عن ركبته قبل أن يشق طريقه أخيرا إلى الطائرة الرئاسية، ثم أدى التحية قبل الدخول في المقصورة للإقلاع إلى جورجيا.

يشار إلى أن جو بايدن عانى من كسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع كلبه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما تطلب منه ارتداء حذاء طبي لتقويم العظام عدة أسابيع.