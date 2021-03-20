كييف تؤكد أن المحادثات مع إيران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة لم تنته بعد

أكدت أوكرانيا، اليوم السبت، أن المحادثات مع إيران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الدفاع الجوي الإيراني فوق طهران مطلع العام الماضي عن طريق الخطأ ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، لم تنته بعد.

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني، ييفين ينين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال هناك مجال لإجراء محادثات بين كييف وطهران بشأن طائرة بوينغ الأوكرانية، التي أُسقطت في إيران عام 2020".

وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا تستعد لرفع دعوى أمام محكمة دولية، قال ينين "من السابق لأوانه الحديث عن دعوى قضائية، طالما أن هناك مجالا للمناقشات مع إيران خارج قاعة المحكمة".

وأعلنت هيئة الطيران المدني في إيران، في وقت سابق، أن التقرير النهائي لها بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية دون عمد، أرجع الكارثة إلى "خطأ" ارتكبه مشغل للدفاعات الجوية.

وبين التقرير في ملخصه "تم تعريف الطائرة على أنها هدف معاد بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية، قرب طهران وجرى إطلاق صاروخين صوبها"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن الموقع الإلكتروني للهيئة.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2020 أسقط هجوم صاروخي طائرة مدنية كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، من مطار طهران، وكانت تقل 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا و11 أوكرانيا.

جاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أمريكيين في العراق، وكان ذلك ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني ببغداد في 3 يناير من نفس العام.