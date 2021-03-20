تسجيل
09:48 GMT20 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بيل جيتس

    الملياردير المثير للجدل... بيل غيتس يتحدث عن تورطه في مؤامرة عالمية وخطط إنقاذ الكوكب

    © AP Photo / Mark Lennihan
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102751/58/1027515852_0:281:5400:3319_1200x675_80_0_0_dc58379bef576a9d930ccd48d8e780e4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103201048411009-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8/

    رد الملياردير بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، يوم الجمعة، على مجموعة من الادعاءات حول نظريات المؤامرة التي ارتبطت به وبجهود مؤسسته "بيل آند ميلندا غيتس" النشطة في مجالات إنسانية عدة.

    وفي جلسة "اسألني أي شيء" عبر منصة "ريديت"، أشار غيتس إلى كتابه الجديد "كيفية تجنب حدوث كارثة مناخية"، قائلا: "لقد كان هناك تقدما مثيرا خلال الـ15 عاما التي كنت أتعلم فيها عن الطاقة وتغير المناخ، حسبما نقل موقع "غريك واير" الأمريكي.

    صورة مجهرية إلكترونية لعينة من مريض، لجزيئات فيروس SARS-COV-2، والمعروفة أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد كورونا، الفيروس الذي يسبب مرض Covid-19.
    © REUTERS / NIAID-IRF
    تفكيك مؤامرة كورونا... ما حقيقة تورط مختبر ووهان و"فايزر" مع أثرياء أمريكا لنشر الوباء

    وقال غيتس إن العالم بحاجة إلى الكثير من التقنيات لمواجهة تغير المناخ؛ وعلى رأسها اللحوم الاصطناعية، وتخزين الطاقة، وإيجاد طريق جديدة لصنع مواد البناء، مضيفا: "نريد أن نكون منفتحين على الأفكار التي تبدو جامحة".

    وأضاف أنه "يفعل الكثير ليستهلك القليل"، حيث يقود سيارات كهربائية، ولديه ألواح شمسية في منزله، ويأكل اللحوم الاصطناعية (في بعض الأحيان)، ويشتري وقود طيران صديق للبيئة، وفي حين كان يخطط للسفر كثيرا، أصبح يجري عدد قليل من الرحلات بعد ظهور الوباء.

    وعن المعلومات المضللة والأخبار المزيفة، قال غيتس إنها مشكلة كبيرة، حيث أن بعض المعلومات الخاطئة أكثر إثارة من الحقيقة، ويبدو أن القنوات الرقمية تضخم الأمر بالحقائق السيئة، مضيفا أنه لم يرى قدرا كبيرا من الإبداع في كيفية حل هذه المشكلة.

    وأشار إلى أن الضرر من هذا التزييف كان في الماضي هائلا، لكن توقفت شركات النفط عن تمويل هذه الأشياء لذا يعتقد أن "إنكار" مشاكل المناخ يتراجع، متابعا أن هناك قضايا تتعلق بكيفية الحد من الانبعاثات ولكنه يأمل أن يتفق جميع الشباب على أن هذا هدف حاسم.

    وحول الادعاءات التي أشارت إلى تورطه في مؤامرة عميقة حول شبكات الجيل الخامس ولقاح كورونا، قال غيتس:

    أنا بريء، كل ما يتعلق بشبكة الجيل الخامس والرقائق الدقيقة جنوني للغاية، لماذا أرغب في القيام بذلك.

    أثيرت ادعاءات غير مدعومة بالأدلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في الأشهر الأولى للوباء، تتهم غيتس بأنه كان جزءا من مؤامرة واسعة النطاق، لتطوير ونشر فيروس كورونا، ومن ثم إنتاج لقاح وتوزيعه على نطاق واسع.

    ناسجو روابط هذه المؤامرة، ذهبوا إلى أن المتآمرين زودوا اللقاحات بشرائح إلكترونية دقيقية يمكن التحكم بها والتواصل معها، والهدف هو السيطرة على كل البشرية (بعد تطعيمها) وتعقب الشخص ورصد كل شيء عنه.

    بيل غيتس
    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
    الملياردير بيل غيتس: رقمان يجب أن يعرفهما الجميع لإنقاذ العالم

    طائفة أخرى من مروجو هذه القصص مجهولة المصدر، والتي تُرجمت إلى لغات عديدة، قالوا إن شبكات الاتصال الخلوي من الجيل الخامس والتي بدأت اختباراتها واستخداماتها المحدودة في مناطق مختلفة من العالم، هي الوسيلة المستخدمة في نشر الوباء.

    وحول مواجهة الكراهية ونظريات المؤامرة المتعلقة به، قال غيتس إن "النقد الذكي" مفيد، وإذا كان لدى الناس أفكار حول كيفية حل مشكلة المناخ التي تختلف عن حلوله أو أفكار أفضل للصحة العالمية فإنه منفتح للسماع عنها، مشيرا إلى أن الهجمات الشخصية تحرك الأمور إلى لأمام بنفس القدر، لكنه لا يدعها تمنعنه.

    وتطرق ثالث أغنى رجل في العالم – ثروته: 138 مليار دولار – إلى الحديث عن الضريبة المناسب فرضها على الأثرياء، قائلا: "لقد ضغطت من أجل زيادة ضريبة العقارات. أعتقد أنها أداة فعالة لتحقيق الإيرادات وتجنب الثروة الموروثة".

    وتابع الملياردير بالقول: "يتعين على الحكومة أن تفعل المزيد، التكاليف الصحية، والتعافي من الأوبئة، والاستثمارات المناخية، والتوسع في المساعدات الخارجية، لذا فقد ضغطت من أجل فرض ضرائب أعلى، لكني اختلفت مع بعض المقترحات التي يبدو أنها جامحة".

    انظر أيضا:

    بيل غيتس يتحدث أمام قادة العالم عن فجوة "مأساوية" بين الأغنياء والفقراء حول لقاحات "كوفيد 19"
    بيل غيتس يعلق على "مأساة قاتلة" في أمريكا
    الملياردير إيلون ماسك يتعهد بإغلاق شركته في هذه الحالة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    بايدن مشغول بأنه غير موجود... ذهب ليبحث عن شجاعته المفقودة
    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين الروسي والبريطاني
    مقارنة بين الجيشين الروسي والبريطاني (إنفوغرافيك)
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك