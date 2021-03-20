مسؤول أمريكي: العلاقات الصينية - الأمريكية مهمة للعالم

شدد وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كيسنجر، اليوم السبت، على أهمية وجود علاقات تعاونية وإيجابية بين الصين والولايات المتحدة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود المكثفة للعمل معا.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية تصريحات كيسنجر خلال كلمة ألقاها خلال منتدى تنمية الصين 2021، عبر الفيديو قال خلال إن "الصين التي كانت قائمة منذ 50 عاما عندما جاء إليها لأول مرة، يصعب مقارنتها بالصين الموجودة حاليا".

وتحدث كيسنجر عن العلاقات الصينية - الأمريكية الحالية، قائلا إن "الصين والولايات المتحدة، مجتمعان عظيمان، كل منهما لديه ثقافة مختلفة وتاريخ مختلف، لهذا سيكون هناك، بالضرورة، اختلاف في وجهات النظر الخاصة بالممارسة، في بعض الآحيان".

وأضاف كيسنجر "لكن في نفس الوقت، تتطلب التكنولوجيا الحديثة والاتصالات العالمية والاقتصاد العالمي، أن يبدأ المجتمعان المزيد من الجهود المكثفة للعمل معا، لآن سلام العالم وازدهاره يعتمد على التفاهم بين المجتمعين".