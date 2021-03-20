الاتحاد الأوروبي يهدد بمنع تصدير لقاح لكورونا إذا لم يحصل على نصيبه أولا

هددت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، بوقف تصدير لقاح "أسترازينيكا" إذا لم يتلق الاتحاد شحناته أولا، في خلاف متفاقم بشأن تأخر الشحنات الذي تسبب في توترات دولية.

وقالت فون دير لين في مقابلة مع مجموعة "فونك" الإعلامية الألمانية نقلتها وكالة "فرانس برس": "لدينا خيار حظر تصدير مخطط له. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا؛ تفي بعقدك مع أوروبا أولا قبل البدء في التسليم إلى دول أخرى".

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي لتسريع حملته للتطعيم ضد مرض "كوفيد 19"، تماما كما تكافح العديد من الدول الأعضاء ارتفاع معدلات الإصابة وتفرض قيودا جديدة.

وقالت فون دير لاين إن شركة الأدوية الأنجلو سويدية العملاقة "أسترازينيكا" قدمت 30 في المائة فقط من الشحنات التي تعهدت بها والبالغة 90 مليون جرعة لقاح وعدت تسليمها في الربع الأول من العام.

ألقت الشركة باللوم على تأخيرات الإنتاج في مصانعها في الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين الأوروبيين غاضبون من أن "أسترازينيكا" تمكنت من تسليم شحناتها في المملكة المتحدة بالكامل مع التقصير تجاه دول أوروبا.

هددت رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين، يوم الأربعاء، بالفعل باستدعاء سلطات الطوارئ لمنع الصادرات الأوروبية من لقاحات "كوفيد- 19" لضمان "المعاملة بالمثل" مع الموردين الآخرين.

وقالت فون دير لاين التي شغلت منصب وزير الدفاع الألماني سابقا: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، مضيفة أن وضع اللقاح سيتم تناوله بين قادة الاتحاد الأوروبي في المحادثات الأسبوع المقبل.