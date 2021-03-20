تركيا تنسحب من اتفاقية لوقف العنف ضد المرأة

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد انسحبت تركيا من "اتفاقية إسطنبول" بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس، رجب طيب أردوغان.

ونقلت الوكالة عن الجريدة الرسمة التركية نشرها المرسوم الموقع من الرئيس أردوغان، والقاضي بانسحاب تركيا من الاتفاقية فجر اليوم السبت.

وقال المرسوم: "الجمهورية التركية قررت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو/أيار 2011، وتمت المصادقة عليها في 10 فبراير/شباط 2012 بقرار من مجلس الوزراء".

يشار إلى أن اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ "اتفاقية إسطنبول"، هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/ آيار 2011 باسطنبول.

وتهدف الاتفاقية إلى منع العنف، وحماية الضحايا، و"وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب"، وقد وقعت تركيا عليها في 12 آذار/ مارس 2012، لتكون أول دولة تُصدق على الاتفاقية، وتبعتها 27 دولة من عام 2013 حتى عام 2017، هي "ألبانيا، وأندورا، والنمسا، ويلجيكا، والبوسنة والهرسك، وقبرص، والدنمارك، وفنلندا، واستوينا، وفرنسا، وجورحيا، وألمانيا، وإيطاليا، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، وهولندا، النرويج، وبولندا، ورومانيا، والبرنغال، وسلوفاكيا، واسبانيا، والسويد، وسويسرا"، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 أغسطس/ آب 2014.