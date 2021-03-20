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    أحد المشاة يسير عبر طبقة سميكة من الثلج تغطي شوارع مدينة هلسنكي، فنلندا، 12 يناير 2021.

    كيف أصبحت فنلندا الدولة الأسعد في العالم... وماذا استفادت

    © AFP 2021 / Markku Ulander / Lehtikuva
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    ساعد نجاح فنلندا المتكرر في التصنيف السنوي للسعادة في تغيير سمعتها العالمية، وتعزيز السياحة ونشاط الشركات، بعدما أصبح شعبها الأسعد في العالم لسنوات متتالية.

    أثار تقرير السعادة العالمي الذي ترعاه الأمم المتحدة بعض الدهشة عندما وضع فنلندا لأول مرة على رأس التصنيف في عام 2018، حيث أن العديد من سكان البلد الشمالي البالغ عددهم 5.5 مليون شخص، كانوا يصفون أنفسهم بحرية بأنهم متحفظون وأكثر ميلا للحزن، ويعترفون بشكوكهم حول ما يتعلق بالسعادة العامة.

    فنلندا
    © CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)
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    وقال المنتج التلفزيوني توني إلموني في مقابلة في شوارع العاصمة هلسنكي التي لا تزال مكسية بالثلوج، يوم الجمعة، عندما توجت فنلندا بصدارة تصنيف أسعد أمة على وجه الأرض للسنة الرابعة على التوالي: "عندما سمعت لأول مرة - ولست وحدي، ضحكت بشدة".

    لكن الدراسة الاستقصائية العالمية تسعى في الواقع إلى تحديد الحرية الشخصية للأفراد ورضاهم عن حياتهم، باستخدام بيانات استقصائية من 149 دولة جنبا إلى جنب مع مقاييس مثل الناتج المحلي الإجمالي والدعم الاجتماعي وتصورات الفساد، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

    ما المميز؟

    تتميز فنلندا بخدماتها العامة ذات المستوى العالمي، ومستويات منخفضة من الجريمة وعدم المساواة، ومستويات عالية من الثقة في السلطة.

    وقالت ريتا ماتيلاينن، بائعة الزهور، لوكالة "فرانس برس: "الأساسيات جيدة هنا، ليس لدينا أي شخص يعيش في الشوارع، لدينا بطالة ولكن الخدمات الصحية تعمل، والأشياء الكبيرة من هذا القبيل. لكن يمكننا أن نكون أكثر ودية وسعادة".

    اشتهرت فصول الشتاء الطويلة القاتمة في شمال البلاد ذات مرة بأنها وراء مستويات عالية من إدمان الكحول والانتحار، لكن حملة الصحة العامة التي استمرت لعقد من الزمان ساعدت في خفض المعدلات بأكثر من النصف.

    منحة اقتصادية

    بالنسبة لقادة أعمال السياحة والترويج للعلامات التجارية، كان لقب "أسعد عالم في العالم" نعمة سارعوا إلى الاستفادة منها.

    قال جويل ويلانز، المسوق الرقمي، والذي يعيش في فنلندا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إنه:

    أمر قوي وعاطفي ومثير للعواطف أن تقول إنك أسعد بلد في العالم. لماذا لا يرغب أي شخص في العيش في أسعد بلد في العالم.

    وصرح بافو فيكونين، رئيس خدمات الترويج الفنلندي في "بيزنس فنلندا"، بأن "الوعي بفنلندا نما خلال السنوات القليلة الماضية".

    بعد أربع سنوات، استُخدم مجاز السعادة من قبل عدد لا يحصى من الشركات الفنلندية لتسويق منتجات نمط الحياة ومحاولة جذب العمال للانتقال والانضمام إلى قطاع التكنولوجيا في البلاد.

    يروج أصحاب المطاعم ومصنعي المنتجات الآن للبساطة والمكونات الطبيعية للطبخ الفنلندي، مدعين أنه مفتاح لنهج البلاد الذي لا معنى له في الرفاهية. بعد انتقادات من شخصيات شهيرة مثل الرئيس الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.

    طفل أسمر
    © CC0 / pixabay / PublicDomainPictures
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    ومع ذلك، قادت صناعة السفر حملة تسويق السعادة، وعين مكتب السياحة الفنلندي "سفراء السعادة" الفنلنديين المكلفين بتعريف الزوار بأسرار الرفاهية الفنلندية. قال فيركونين: "الناس فضوليون بشأن (سعادتنا) ويريدون معرفة المزيد عنها".

    بحلول بداية عام 2020، وصلت السياحة إلى لابلاند في شمال فنلندا إلى مستويات قياسية، وكانت البلاد تجتذب المزيد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من أي مكان آخر في الشمال.

    أثناء إيقاف الزوار الدوليين مؤقتا نظرا للوباء، زاد الاهتمام الخارجي بالطبيعة النظيفة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في فنلندا، مما دفع مزودي السياحة إلى تقديم جولات افتراضية.

    قال فيركونين: "على الرغم من أن الناس غير قادرين على السفر الآن، إلا أنك تستطيع أن تحلم بفنلندا وسعادة الارتباط الحقيقي بالطبيعة، حيث يمكنك حقا الاسترخاء".

    ترتيب الدول الأكثر سعادة وفقا لتصنيف "غالوب" العالمي:

    1- فنلندا

    2- الدنمارك
    3- سويسرا
    4- أيسلندا
    5- هولندا
    6- النرويج
    7- السويد
    8- لوكسمبورغ
    9- نيوزيلاندا
    10- النمسا

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