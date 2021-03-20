إنجاز كبير... بريطانيا تعلن تطعيم نصف السكان البالغين ضد كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم السبت، إن نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

لندن- سبوتنيك. وجاء في تغريدة للوزير: "بالأمس قمنا بتطعيم عدد أكبر من الأشخاص من أي يوم آخر. يسعدني أن أقول إننا قمنا الآن بتطعيم نصف جميع البالغين في المملكة المتحدة".

وأردف بالقول: "اللقاح هو قصة نجاح وطنية وطريقنا للخروج من هذا الوباء. متى تلقيت النداء، احصل على وخزة الحقنة الخاصة بك".

تقوم الدولة حاليًا بتطعيم من هم فوق سن الخمسين. منذ بداية حملة التطعيم الجماعية في فبراير/ شباط طعمت المملكة المتحدة أكثر من 26 مليون شخص بالجرعة الأولى، وأكثر من مليونين بالجرعة الثانية، وفقا لوزارة الصحة البريطانية والرعاية الاجتماعية.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء أمس الجمعة، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وشكر رئيس الوزراء، جميع العلماء وموظفي قطاع الصحة والمتطوعين الذين ساعدوا في تحقيق ذلك، قائلا: "الحصول على حقنة في الذراع هو أفضل شيء يمكننا القيام به للعودة إلى الحياة التي نفتقدها كثيرا.

جاء ذلك بعد تعليق عدد من الدول استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمخاوف مرتبطة بتجلط الدم، لكن وكالة الأدوية الأوروبية قالت إن اللقاح "آمن وفعال" وفوائده تفوق أضراره، وأنها لم تعثر على دليل أنها يتسبب في تجلط الدم. استأنفت بلدان عديدة التطعيم باللقاح البريطاني بعد هذا الإعلان.