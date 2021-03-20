الولايات المتحدة لحلفائها: "ابتعدوا عن روسيا وأسلحتها"

وجهت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، رسالة إلى كل حلفائها وأصدقائها بالابتعاد عن روسيا ومعداتها وأسلحتها المختلفة.

ونقل موقع "usnews" الإخباري الأمريكي تصريحات ​وزير الدفاع الأمريكي،​ لويد أوستن، الذي حث جميع حلفاء واشنطن على الابتعاد عن المعدات العسكرية الروسية.

ولفت الوزير في تصريحه خلال لقائه وزير الدفاع الهندي إلى أن الولايات المتحدة لا تفكر في فرض عقوبات على الهند لأنها لم تتسلم أي دفعات من منظومة "إس 400" الروسية​​​​​​​.

وخلص أوستن قائلا "ندعو حلفاءءنا إلى الابتعاد عن "أي فعل أو تحرك" قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية ضدهم".

وفي شهر مارس/ آذار من العام الجاري أعلن رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف أن الهند ستحصل على كامل منظومة "إس-400" (تريومف) قبل نهاية عام 2024.