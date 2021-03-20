الدنمارك تسجل إصابة اثنين بمرض خطير ووفاة أحدهما بعد التطعيم بلقاح أسترا زينيكا

قالت الدنمارك اليوم السبت إن شخصا توفي بينما يرقد آخر في حالة خطيرة لإصابتهما بجلطات في الدم ونزيف في المخ بعد تلقيهما لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19.

وقالت الهيئة التي تدير المستشفيات العامة في كوبنهاجن إن الاثنين، وهما من العاملين بالمستشفيات، تلقيا لقاح أسترا زينيكا قبل أقل من 14 يوما من مرضهما، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكدت وكالة الأدوية الدنماركية تلقيها "تقريرين خطيرين" دون الدخول في تفاصيل أخرى. ولم ترد تفاصيل عن الوقت الذي مرض فيه الشخصان.

وكانت الدنمارك، التي أوقفت استخدام لقاح أسترا زينيكا يوم 11 مارس/ آذار، من بين أكثر من 12 دولة أوقفت مؤقتا استخدام اللقاح بعد تقارير عن جلطات دموية نادرة في المخ دفعت العلماء والحكومات إلى الإسراع بالبحث عن أي علاقة بين اللقاح والجلطات الدموية.

وتراجعت بعض الدول، من بينها ألمانيا وفرنسا، الأسبوع الماضي عن قرار تعليق استخدام اللقاح بعد تحقيق في تقارير الجلطات الدموية أجرته هيئة الرقابة على الأدوية في الاتحاد الأوروبي وخلص إلى أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره.

وقالت الدنمارك والسويد والنرويج أمس الجمعة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقرر ما إذا كانت ستستخدم اللقاح.

وقالت أسترا زينيكا، التي طورت اللقاح مع جامعة أوكسفورد، إن مراجعة شملت أكثر من 17 مليون شخص تلقوا الجرعات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تتوصل إلى أي دليل على تنامي مخاطر الإصابة بجلطات دموية.