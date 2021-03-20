"نهاية ثقافة الطغيان"... ظريف يعلن أمنياته للعام الإيراني الجديد

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، عن أمنياته مع حلول العام الإيراني الجديد، الذي يبدأ غدا الأحد 21 مارس/ آذار.

وعبر تغريدة له باللغة العربية على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بارك ظريف حلول عيد النوروز (عيد رأس السنة الفارسية)، وتمنى أن يكون العام الجديد عام نهاية استخدام العنف والقتل والمجازر والتهديد وثقافة الهيمنة والظلم.

وغرد وزير الخارجية الإيراني: "نبارك للعالم والبلدان التي تعتمد التقويم الهجري الشمسي في جوارنا بحلول النيروز وربيع الطبيعة، على أمل أن يحمل العام الجديد بشائر الإخاء والسلام بين الشعوب ونهاية توسّل العنف والقتل والترهيب وثقافة الهيمنة والطغيان".

نبارك للعالم والبلدان التي تعتمد التقويم الهجري الشمسي في جوارنا بحلول النيروز وربيع الطبيعة، على أمل أن يحمل العام الجديد بشائر الإخاء والسلام بين الشعوب ونهاية توسّل العنف والقتل والترهيب وثقافة الهيمنة والطغيان. — Javad Zarif (@JZarif) March 20, 2021

و​یعتبر الإيرانيون قدوم عید النیروز مع بدء تفتح الطبیعة عند إطلالة الربیع عنوانا إیجابیا له دلالات کثیرة کالتفاؤل والحب والسلام.

ويأتي عيد النیروز في يوم 21 آذار/ مارس، ویعتبر واحدا من أکبر الاحتفالات السنویة في کل من العراق وإیران وتركیا ودول أخری.

وعلی الرغم من أنه لا یوجد تاریخ واضح المنشأ لهذا الاحتفال، لکن یقال إن بدایة النیروز تنسب إلى عصور ما قبل التاریخ، لکن الأسطورة الفارسیة تقول إن ملکا کان اسمه "جمشید" أوتي سلطانا واسعا علی الجن والإنس، ونقل إلى جمیع ممالك حکمه علی سریر ذهبي في یوم حلول الشمس في برج الحمل، فتم تقدیس ذلك الیوم.