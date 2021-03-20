نائب في الكونغرس يسخر من بايدن ويتحدث عما تفعله نائبته عند مسك يده

سخر نائب في الكونغرس الأمريكي من تصريحات الرئيس جو بايدن، التي تحدث فيها عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت "فوكس نيوز" تصريحات قالها النائب في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مات جويتز، والتي سخر فيها من بايدن، حيث أشار بأن هذه التصريحات (التي قالها بايدن) "لن تنتهي مثل لعبة الهوكي".

وعلق عضو الكونغرس على دعوة الرئيس بوتين نظيره الأمريكي لحوار مباشر مفتوح على الهواء، وقال: "لا أعتقد أن بايدن سيفوز".

واعتبر جويتز أن الرئيس الروسي "استجاب بشكل فعال وصحيح للغاية لما قاله بايدن عنه".

وقال جويتز مازحا عن العلاقة بين بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس: "في واشنطن، يعلم الجميع أنه في كل مرة تصافح فيها كامالا هاريس جو بايدن، تتحقق من نبضه".

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنه من المرجح أن يتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت ما، بعد تصريحاته هذا الأسبوع التي وصف بوتين فيها بـ"القاتل".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي وجيز، نقلته "سبوتنيك" قبل زيارته للعائلات الآسيوية التي وقعت ضحية للعنف المسلح في أتلانتا: "أنا متأكد من أننا سنتحدث في وقت ما".

وفي وقت سابق، علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على رأي بعض الخبراء حول احتمال نشوب "حرب باردة" جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، أمس الجمعة: "المراقبون والمحللون يكسبون المال من هذه التوقعات". وأضاف: "نحن نأمل الأفضل دائماً، لكننا في الوقت ذاته مستعدون للأسوأ".

وأكد أن "موسكو لا تستطيع تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها مستعدة لمواصلة الحوار مع واشنطن".

وتابع: "فيما يتعلق بروسيا الاتحادية، فإن الرئيس أعرب بوضوح عن رغبته، على الرغم من كل شيء، في مواصلة العلاقات بين البلدين، لأن هذا لا يصب في مصلحة البلدين فقط، ولكن أيضا في مصلحة العالم بأسره".

وأوضح بيسكوف أن "عرض التواصل المباشر كان حول إجراء حوار بين الزعيمين وليس مناظرة"، قائلا: "بالطبع لا يمكن أن يكون هناك مناظرة بين الرئيسين، هو اقترح لمجرد التواصل، ومواصلة الحوار بين رئيسي الدولتين".

يأتي ذلك في ظل حرب تصريحات متبادلة بين البلدين، بعد أن أثار بايدن غضب موسكو بوصفه في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"القاتل"، مضيفا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة، وأشار إلى أن ذلك "سيتحقق قريبا".