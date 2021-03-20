الأمم المتحدة: 10 ملايين طفلة مهددة بالزواج بسبب كورونا

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة، فإنه من الممكن أن تحدث عشرة ملايين حالة زواج أطفال إضافية قبل نهاية هذا العقد.

واعتبر التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني أن هذا الأمر يهدد مكتسبات تحققت على مدى سنوات للحد من زواج الأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور: "لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى مفاقمة وضع كان صعبا أصلا لملايين الفتيات. فإغلاق المدارس، والانعزال عن الأصدقاء وشبكات الدعم، وتزايد الفقر أضافت وقودا للنيران التي كان العالم يكافح أصلا لإطفائها".

وأضافت المديرة: "لكن بوسعنا القضاء على ظاهرة زواج الأطفال ويجب علينا أن نقضي عليها. ويمثل اليوم الدولي للمرأة لحظة رئيسية لنذكر أنفسنا بما ستخسره الفتيات إذا لم نتصرف بسرعة تعليمهن، وصحتهن، ومستقبلهن".

وأشارت المنظمة إلى أن الفتيات اللاتي يتزوجن في مرحلة الطفولة يواجهن تبعات مباشرة وأخرى تمتد مدى الحياة.

وأوضحت أنه يزيد من احتمال تعرّض الفتيات القاصرات للعنف المنزلي ويقل احتمال إتمامهن لتعليمهن في المدارس.

كما أن زواج الأطفال يزيد من خطر الحمل المبكر وغير المخطط له مسبقا، الأمر الذي يزيد من خطر التعقيدات النفسية، وما ينجم عنها من وفيات.