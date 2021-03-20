أكثر من 20 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد نتنياهو بالقدس... فيديو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في محيط شارع بلفور بالقدس الغربية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين برحيل الأخير عن المشهد السياسي.

وتأتي تلك التظاهرة، قبل أقل من 3 أيام على انطلاق انتخابات الكنيست الـ24 التي يخوضها نتنياهو على رأس حزب الليكود.

وبدأت التظاهرة من أمام الكنيست، وانطلاق المتظاهرون في مسيرة حاشدة وصولا إلى شارع باريس المقابل لمقر إقامة نتنياهو.

وشهد محيط التظاهرة انتشارا أمنيا مكثفا، وانتشر 800 شرطي بعضهم يرتدي ملابس مدنية في شوارع القدس، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

מעודכן עכשיו pic.twitter.com/iavc26KOg3 — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) March 20, 2021

ويطالب المتظاهرون الناخبين بالنزول والتصويت ضد نتنياهو لإسقاطه، على خلفية اتهامه بقضايا فساد بدأت محاكمته فيها 24 مايو/آيار الماضي.

منظمو التظاهرة وهم 26 منظمة، بينها "الأعلام السوداء"، و"كرايم مينستر"، قالوا في بيان: "لحظة الحقيقة تقترب، سنخرج اليوم إلى الجسور ونصل إلى بلفور عن بكرة أبينا كي نقول للمتهم إن زمانه ولى".

وأضافوا: "مواطنو إسرائيل يقولون نعم للأمل في التغيير وليس للتحالف مع الكهنوتيين (في إشارة لتحالف نتنياهو مع حزبي "يهدوت هتوراه" و"شاس" الدينيين). الأمر يعتمد علينا فقط. يوم الثلاثاء اخرجوا للتصويت ولا تتركوا أحداً في المنزل".

وتشهد إسرائيل الثلاثاء انتخابات لاختيار 120 عضوا بالكنيست، تمهيدا لتشكيل حكومة، وهي الانتخابات الرابعة في إسرائيل خلال عامين في ظل توترات سياسية متصاعدة.