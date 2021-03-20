حافلة ركاب هوت من منحدر... مصرع 13 في حادث مروع بسريلانكا

وأفاد المتحدث باسم الشرطة السريلانكية أجيث روهانا في بيان اليوم السبت، بأن الحافلة سقطت من منحدر يقع قرب بلدة "باسارا" (240 كم شرق العاصمة كولومبو)، بحسب "وكالة المغرب العربي للأنباء".

وخلف الحادث 13 حالة وفاة وأكثر من 30 إصابة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن "إهمال السائق" هو ما تسبب في وقوع الحادث المميت، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان السائق من بين الناجين، بحسب المصدر ذاته.