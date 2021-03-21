السفير الروسي لدى أمريكا: من الضروري مراجعة العلاقات بين موسكو وواشنطن

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، أنه يجب مراجعة أحوال العلاقات الروسية الأمريكية القائمة، مشيرا إلى أنه يخطط إجراء لقاءات في هيئات مختلفة بموسكو.

موسكو – سبوتنيك. وقال أنطونوف: "هناك الكثير من العمل. يجب مراجعة حال العلاقات الروسية الأمريكية، التي توصلنا إليها. لقد شدد الطرف الروسي مرارا على أننا مهتمون في تطوير العلاقات الروسية الأمريكية بنفس قدر اهتمام زملائنا الأمريكيين".

وأشار المتحدث إلى أنه يخطط إجراء لقاءات عديدة في هيئات مختلفة بموسكو.

وفي وقت سابق، غادر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، العاصمة الأمريكية إلى موسكو، للتشاور مع حكومة بلاده حول مستقبل العلاقات بين البلدين.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك"، في واشنطن إنه "تم مشاهدة سيارة السفير الروسي تغادر مبنى السفارة"، لافتًا إلى أنه "سيتوجه إلى ولاية نيويورك لاستقلال طائرة متوجهة إلى موسكو للتشاور مع الحكومة الروسية حول إصلاح العلاقات المتعثرة بين البلدين".

ويأتي ذلك في ظل حرب تصريحات متبادلة بين البلدين، بعد أن أثار بايدن غضب موسكو بوصفه في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"القاتل"، مضيفا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة، وأشار إلى أن ذلك "سيتحقق قريبا".