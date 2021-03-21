فرنسا تحظر الذبح الحلال للدواجن

أعلن مسؤولون من المسجد الكبير في باريس والمسجد الكبير في ليون ومسجد إيفري الكبير في بيان، بأن السلطات الفرنسية اعتمدت شروطا جديدة لذبح الدواجن اعتبارا من يوليو/تموز 2021.

وتتضمن هذه التعليمات الضوابط الرسمية المتعلقة بحماية الحيوان خلال ذبح الدواجن، حيث سيكون من المستحيل على المذابح التي توفر تصديق علامة "الحلال"، بداية من يوليو المقبل، احتراما لمبادئ الذبح الحلال، كما تحدده الشريعة الإسلامية، وعليه سيحظر بموجب هذه التعليمة الوزارية ذبح الدواجن الحلال في فرنسا، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

COMMUNIQUÉ - Les Grandes Mosquées de Paris, de Lyon et d'Évry s'inquiètent vivement d'une récente instruction ministérielle qui pourrait conduire à l'interdiction de l’abatage de volailles selon le rituel Halal : pic.twitter.com/3jb764Fbnl — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 18, 2021

وقال ممثلو الديانة الإسلامية في فرنسا الحاصلين على الموافقة الوزارية، التي تخول لهم إصدار تراخيص لممارسة طقوس الأضاحي، وضمان التصديق الحلال للحوم والمنتجات الموجهة لاستهلاك الجالية المسلمة.

إن هذه الشروط الجديدة وردت في التعليمات الفنية رقم DGAL / SDSSA / 2020-722 الصادرة عن وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية، بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معتبرين القرار

رسالة سيئة توجهها السلطات الفرنسية للجالية المسلمة عشية حلول شهر رمضان.

واجتمع المسؤولون الدينيون بداية الأسبوع الجاري في المسجد الكبير بباريس، لبحث سبل توعية السلطات العامة بالوضع المأساوي، الذي قد يواجهه مسلمو فرنسا بعد نشر هذه التعليمات الجديدة.