وزير الدفاع الإيراني يبعث رسالة إلى نظرائه في دول الجوار

بعث وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد 21 مارس/آذار، رسالة إلى وزراء الدفاع وقادة القوات المسلحة للدول الصديقة والمجاورة في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "العميد حاتمي بارك في رسائل منفصلة، وزراء الدفاع والقوات المسلحة في تركيا والهند والعراق وأرمينيا وتركمانستان وباكستان وطاجيكستان وأذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وقيرغيزيا وكازاخستان بمناسبة عيد النوروز".

و اعتبر وزير الدفاع، النوروز من "التقاليد التراثية العريقة التي تحمل رسالة المحبة والرحمة، ومظهرا من مظاهر القوة الإلهية الخالدة، والتي نبعت من الفكر الغني للأسلاف الذين تركوا هذا الإرث القيم"، متمنيا لجميع شعوب العالم وخاصة شعوب المنطقة، عاما مليئا بالوحدة والتضامن والسلام والطمأنينة بعيدا عن الأمراض والحروب.

وكان الزعيم الإيراني علي خامنئي، استهل العام الإيراني الجديد، بـ"رسالة أمل"، مؤكدا أنه "عام الإنتاج والدعم وإزالة الموانع". وقال خامنئي، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، "هناك أرضية جيدة لازدهار الطفرة في الإنتاج، يجب الاستفادة من هذا إلى أقصى حد، لا بد من متابعة هذه الحركة بجدية ويجب تقديم كل الدعم القانوني والحكومي من الجهات جميعا إلى الطفرة في الإنتاج".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن المرشد، استعرض خلال كلمته، "العقبات التي اعترضت تحقيق شعار العام السابق بشكل كامل"، مقدما توضيحات بشأن الحلول التي ينبغي اعتمادها لتحقيق ما فات وترجمة شعار العام الجاري على أرض الواقع.

في هذه الأثناء، تضمنت مراسم بدء العام الايراني الجديد، إطلاق قذيفة مدفع بشكل رمزي وإنشاد النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأناشيد حماسية أخرى، كما تم في هذا الحفل تكريم ذكرى الشهداء إضافة إلى تكريم عدد من منتسبي الجيش الذين قدموا خدمات مميزة في مجال الأمن والمحافظة على المواطنين.