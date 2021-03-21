بوريل يطلب من تركيا إعادة النظر في قرار الانسحاب من اتفاقية حماية المرأة

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل ، تركيا إلى إعادة النظر في قرارها بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة.

وكتب على تويتر: "لا يسعنا إلا أن نعبر عن عميق أسفنا وسوء فهمنا لقرار الحكومة التركية بالانسحاب من هذه الاتفاقية. ندعو تركيا إلى التراجع عن قرارها".

The #IstanbulConvention aims at ensuring essential legal protection to women & girls across the world.

We cannot but regret deeply and express incomprehension towards the decision of the Turkish government to withdraw from this convention. We urge Turkey to reverse its decision. https://t.co/wnXcJ1pXAU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 20, 2021

أعلنت تركيا في 20 آذار/مارس قرارها الانسحاب من اتفاقية اسطنبول. وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ذلك بأن "وجود أو عدم وجود اتفاقيات دولية لا يؤثر على مسؤولية البلاد في منع أي شكل من أشكال الجرائم التي قد يتعرض لها المواطنون".

تم اعتماد اتفاقية اسطنبول في 11 مايو/أيار 2011. كانت تركيا أول دولة تصدق على هذه الوثيقة. وقعت أكثر من 40 دولة على الاتفاقية، لكن روسيا لم تصدق عليها.

ووفقًا للاتفاقيات، يتعين على الدول التي انضمت إلى الاتفاقية تجريم العنف النفسي والجسدي والجنسي والإجهاض القسري والتحرش الجنسي. كما يجب على الدول إنشاء ملاجئ، وتقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية للنساء المتضررات.