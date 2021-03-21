رئيس إفريقي يرفض "لقاح كورونا" ويؤكد أن الحل في "المشروب المعجزة"... فيديو

رفض رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، مساء أمس السبت، لقاح فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا أن الحل في "المشروب المعجزة".

وقال أندريه راجولينا، في خطاب بثه التلفزيون، إنه "ليس على عجلة من أمره لتطعيم سكان البلاد"، مؤكدا أنه "يفضل العلاج بالأعشاب لمكافحة جائحة كوفيد-19 في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي".

وأضاف: "أنا شخصيا لم أحصل على لقاح بعد ولا أنوي الحصول عليه"، مؤكدا أن "مشروب كوفيد العضوي" المعروف باختصار باسم "سي في أو"، الشاي العشبي "المعجزة" المصنوع من الشيح ويتم إنتاجه الآن أيضا بشكل كبسولات "سيحميني ويحمي عائلتي".

كما أكد، في الوقت ذاته، أنه لا يعارض بشكل مطلق التطعيم. وقال: "أنا ودولة مدغشقر لسنا ضد اللقاح"، موضحا أن بلاده في "مرحلة مراقبة للقاح لكن هناك الكثير من الآثار الجانبية في الوقت الحالي".

وبدأت مدغشقر في أبريل/ نيسان الماضي، وسط ضجة إعلامية كبيرة توزيع الشاي العشبي المضاد لـ"كوفيد - 19" مجاناً، لكن الحملة توقفت عندما تم رفع إجراءات الحجر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووعد رئيس مدغشقر بتوزيع كميات جديدة مجانية في الأحياء الأكثر تضرراً من الوباء، مؤكدا أن بلاده تواجه موجة ثانية من الإصابات خصوصاً بسبب وجود المتحور الجنوب أفريقي. وقال إنه تم تسجيل 2483 إصابة جديدة الشهر الماضي و45 وفاة، مشيرا إلى أنه خلال عام واحد سجلت في مدغشقر أكثر من 22 ألف إصابة و340 وفاة.