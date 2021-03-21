تركيا تلقي باللوم على دمشق في مقتل أشخاص بسبب قصف مستشفى في إدلب

ألقت وزارة الدفاع التركية باللوم على الجيش السوري في مقتل 5 مدنيين، في قصف مستشفى في مناطق غير خاضعة لسيطرة دمشق في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "نتيجة قصف مستشفى في منطقة الأتارب بإدلب (منطقة خفض التصعيد في إدلب)، قتل خمسة مدنيين بينهم طفل وجرح عشرة".

Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib’deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1’i çocuk olmak üzere 5 masum sivil rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/ORGfxRmm0d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021

هذا وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، العقيد ألكسندر كاربوف، في وقت سابق، أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، يحضرون لاستفزازات باستخدام مواد سامة شمال شرقي محافظة إدلب السورية.

وقال كاربوف: "وردت معلومات إلى مركز المصالحة الروسي في سوريا عن تحضير مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، لاستفزاز باستخدام المواد السامة شمال شرقي محافظة إدلب".

وبحسب ما أكده كاربوف، يخطط المسلحون لمحاكاة هجوم كيميائي في بلدة كيتيان لاتهام السلطات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

الصراع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011. في نهاية عام 2017، أُعلن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) في سوريا والعراق.