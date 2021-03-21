تركيا تنظم معرضا عالميا تخليدا للفنان السوري قصاب باشي... صور

نظمت "دار كلمات" في إسطنبول، اليوم الأحد، معرضا فنيا تخليدا لذكرى الفنان التشكيلي والنحات السوري، مروان قصاب باشي وبمشاركة فنانين من مختلف دول العالم.

وضم المعرض 200 لوحة فنية ومنحوتة لـ 82 فنانا من 20 دولة مرسومة على الورق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأشار مدير "دار كلمات"، عدنان الأحمد، إلى أن الورق بالنسبة للفنانين هو أداة لها "قدسيتها"، وقال: "تساءلت لماذا لا ننظم معرضا من الورق، عندها خطر في ذهني صديقي مروان قصاب باشي".

بعض أعمال الفنان التشكيلي السوري مروان قصاب باشي pic.twitter.com/L7Y2mb8u3r — Mohammed 🍁 (@Marvin_Wilson93) August 6, 2020

ويضيف :" كان باشي يحب الأعمال الورقية ويستخدمها كثيرا، ووفاء له أحببت تنظيم هذا المعرض بعد 5 سنوات من وفاته".

"الرسم موسيقى صامته"

- الفنان التشكيلي السوري : مروان قصّاب باشي. pic.twitter.com/AncqDjtQJf — نايف حاف. (@NaiF_H7) December 28, 2016

ومن جانب آخر قال أمين المعرض حسين أمير أوغلو: "إنّ المعرض أظهر قوة الفن العالمي من جديد".

وأشار أمير أوغلو إلى مشاركة فنانين من مختلف دول العالم، من فرنسا وألمانيا والصومال والمغرب والسودان والجزائر وإسبانيا والأردن والمملكة المتحدة، وبلغاريا وغيرها من الدول.

ووصف أمير أوغلو المعرض "بأنه أصبح متحفاً أكثر من كونه معرضا بفضل المشاركة الكبيرة والواسعة".

ويعد الفنان التشكيلي السوري الراحل مروان قصاب باشي، أحد أهم وجوه الحركة التشكيلية في سوريا، والذي امتدت مسيرته الفنية في ألمانيا منذ ستينيات القرن الماضي.