أصغر 20 مرة من حبة الرمل... ابتكار أصغر طائر أوريغامي في العالم... فيديو

تمكن باحثون أمريكيون من جامعة كورنيل في نيويورك من ابتكار أصغر طائر أوريغامي في العالم، ويعتبر أصغر 20 مرة من حبة الرمل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطائر الصغير صُنِع مما يعرف بـ"سبيكة متذكرة للشكل"، التي تُطوى تلقائيا وتظل مطوية عند التعرض لصدمة كهربائية، ويبلغ حجم الطائر الورقي ذاتي الطي، 60 ميكرونا فقط، أي ما يعادل سمك 30 ذرة، من شأنه أن يدخل موسوعة غينيس قريبا.

وقال قائد الفريق وعالم الفيزياء إيتاي كوهين من جامعة كورنيل في نيويورك، "نريد تطوير روبوتات مجهرية ذات أدمغة مدمجة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى أطراف قادرة على الحركة".

وأضاف كوهين، "تخيل مليونا من الروبوتات المجهرية تنطلق من رقاقة وتطوي نفسها إلى الشكل المرغوب فيه وتتحرك بحرية لأداء مهامها، وتتجمع لتكوين هياكل أكثر تعقيدا، هذا ما نسعى إليه"، مبينا أن "الجزء الصعب في هذه المهمة هو تصميم أطراف تستجيب للأوامر بهذا الحجم الدقيق، وهو ما فعلناه في الطائر ذاتي الطي الذي صممناه".

يذكر أن الفريق الأمريكي سبق وأن حطم في وقت سابق، رقما قياسيا في موسوعة غينيس ببناء أصغر روبوت قادر على المشي في العالم.