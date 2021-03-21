هل تستجيب الهند للضغوط الأمريكية بشأن منظومة "إس-400" الروسية؟

استبعد المحلل السياسي الهندي، ظفر الإسلام خان، استجابة الهند للتحذيرات الأمريكية والضغوط الأوروبية فيما يتعلق بمنظومة إس-400 الروسية.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى من نوعها التي تتعرض فيها نيودلهي لضغوط مثل هذه حول المنظومة.

وأضاف خان في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن الهند ترجح أن تكون دفاعاتها الجوية آمنة على أن تنصاع للمطالبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الهند تتعرض للعقوبات الأمريكية بالفعل منذ أربعين عاما على خلفية التجارب النووية.

ورجح خان أن تتراجع واشنطن عن هذه العقوبات، لأن العلاقات والمصالح المشتركة بين الهند وواشنطن في مواجهة الصين أكبر من هذه المسألة، لافتا إلى أن الأمر لن يتعدى التلويح فقط دون التنفيذ.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حذر نظيره الهندي راجنات سينغ، من شراء نيودلهي لنظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.

ونقلت "رويترز" عن أوستن قوله خلال زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي إن: على حلفاء واشنطن عدم اقتناء العتاد الروسي من أجل تجنب عقوبات بلاده.