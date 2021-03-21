الدوما الروسي: تصريحات بايدن بأن هاريس أذكى منه ربما تكون خطوة نحو نقل السلطة

قالت إلينا بانينا، عضو لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن نائبة الرئيس كامالا هاريس، أذكى منه يمكن اعتباره علامة أخرى على أن هاريس قد تصبح رئيسا للولايات المتحدة قريبا.

وفي وقت سابق، قال بايدن، خلال زيارة لمركز السيطرة على الأمراض في أتلانتا، بأن هاريس أذكى منه.

وقالت بانينا لوكالة "سبوتنيك": "لم يقارن رئيس الدولة الأمريكية بينه وبين نائب الرئيس بهذه الطريقة. ربما تكون هذه علامة أخرى على أن عملية نقل السلطة من بايدن إلى هاريس ستبدأ في المستقبل القريب جدًا".

في رأيها، مثل هذا التصريح الذي ينتقد الذات من قبل بايدن "لا يرتبط فقط بتقييم رصين للقدرات الفكرية، ولكن ربما بالأسف المتأخر بسبب التصريحات غير المسموح بها بشأن الرئيس الروسي".

وفي وقت سابق، أجاب بايدن، عندما سألته وسائل الإعلام عما إذا كان يعتبر نظيره الروسي "قاتلًا" ، أنه فعل ذلك. وقال إن فلاديمير بوتين "سيرد" على مزاعم تدخله في الانتخابات الأمريكية.

ردا على اقتراح رئيس الاتحاد الروسي بإجراء محادثات، قال البيت الأبيض إن بايدن وبوتين قد تحدثا بالفعل وأن الولايات المتحدة على اتصال بالقيادة الروسية.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي جو بايدن، الذي وصفه "بالقاتل"، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن كل إناء بما فيه ينضح، داعيا له بالصحة.

وقال الرئيس الروسي في وقت سابق من اليوم: "أنا أعرفه جيدا [يقصد بايدن]. بماذا سأرد عليه؟ كن بصحة جيدة. أتمنى له الصحة الجيدة. أقولها دون سخرية ولا مزحة".