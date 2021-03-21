وزير الدفاع الأمريكي: موعد انسحاب قواتنا من أفغانستان يحدده الرئيس بايدن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، إن موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيحدده الرئيس جو بايدن.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح أوستن في مؤتمر صحفي خلال زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأفغانية كابول، إن موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ليس من تخصصه بل سيكون بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأطراف الأفغانية "لتحقيق الأمن وتأمل انتقال سلس وسلمي" في أفغانستان.

هذا ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأفغانية كابول، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا.

وأكد مصدر في القصر الرئاسي الأفغاني، لوكالة سبوتنيك، أن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وصل إلى كابول والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني في القصر الرئاسي".

وأوضح داوا خان مينابال نائب الناطق باسم الرئيس الأفغاني، في تصريحات لسبوتنيك أن "وزير الدفاع الأمريكي بحث مع الرئيس غني الوضع الحالي في أفغانستان وخفض العنف وعملية السلام".

هذا وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفقت مع الأطراف في أفغانستان، على سحب قواتها في الأول من أيار/مايو المقبل، إلا أن الرئيس الأميركي جو بايدن، صرح في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مؤخرا، بأنه "من الصعب سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول أيار/مايو المقبل".