خامنئي يتحدث عن إخفاق الضغوط القصوى الأمريكية ورحيل "الأحمق السابق"

أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على بلاده.

وكتب خامنئي في تغريدة بحسابه على تويتر باللغة العربية: "أخفقت الضغوط القصوى الأمريكية. وذلك الأحمق السابق قد ولّى، ورحل بطريقة فضحته نفسه وفضحت أمريكا"، في إشارة لدونالد ترامب وواقعة اقتحام مبنى الكابيتول.

أخفقت #الضغوط_القصوى الأمريكية. وذلك #الأحمق_السابق قد ولّى، ورحل بطريقة فضحته نفسه وفضحت أمريكا.

بحمد لله، وبالعزة الإلهية، تقف الجمهورية الإسلامية بقوة ومجد، وهذا البلد وهذا الشعب عزيزان. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) March 21, 2021

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكد خامنئي، أنه على الولايات المتحدة رفع كل العقوبات عن بلاده، قبل العودة لالتزام طهران بالاتفاق النووي.

وقال خامنئي، في كلمة له: "يجب أن يرفع الأمريكيون العقوبات، وبعد ذلك نختبر ثقتهم ونعود للاتفاق"، مضيفا: "التزاماتنا هذه هي السياسة القاطعة لبلدنا وهي ليست استثنائية".

وتابع: "استعجلنا بتنفيذ التزاماتنا بينما هم (الولايات المتحدة) التزاماتهم كانت حبرا على ورق"، مضيفا: "أما اليوم فيجب أن ننتبه، ونحن صبرنا طويل".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أيام، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز تحت الأرض، بنوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة (آي. آر. 4)، في خرق آخر لاتفاق طهران مع القوى الكبرى.

وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أعلنت إيران، تركيب أجهزة جديدة متطورة للطرد المركزي من جيل "آي آر 6" و"آي آر 2" في موقع فوردو النووي، في خطوة حظيت بقلق واهتمام الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي ذلك، بعد إعلان إيران تعطيل العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، بما يضع حدا لعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للمنشآت النووية في البلاد، وذلك ردا على انسحاب ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعه الغرب مع إيران عام 2015.