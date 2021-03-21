أستراليا تشهد فياضانات كارثية لم تحدث منذ نصف قرن... فيديو

أُجبر آلاف السكان في أستراليا، أمس السبت، على إخلاء منازلهم بعد هطول أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ نصف قرن على أجزاء من مقاطعة نيو ساوث ويلز، بما في ذلك سيدني.

وأدت كميات الأمطار القياسية التي هطلت في جنوب شرق أستراليا إلى فيضان السدود ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء واسعة، وتستعد مدينة سيدني اليوم الأحد لمواجهة أسوأ فيضانات منذ عقود، وفقا لما نقله موقع "WaterNSW" الأسترالي.

وأمرت إدارة الطوارئ سكان المناطق المنخفضة في أجزاء من المدينة بالابتعاد وإخلاء البيوت بسبب وضع يمكن أن يهدد الحياة في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تسببت المياه التي تتحرك بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

#Australia | Incredible video footage has emerged of a house being swept down the Manning River near Taree as floods impact towns up and down the NSW Mid North Coast. https://t.co/KI8D3SW6drpic.twitter.com/4kEZLoX3Oj — Atlantide (@Atlantide4world) March 20, 2021

وأوضحت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، غلاديس بريغيكليان، أن هطول الأمطار في أكثر ولايات أستراليا سكانا، ويبلغ عددهم 8 ملايين نسمة، كان أسوأ مما كان متوقعا في باديء الأمر، خاصة في المناطق المنخفضة بشمال غربي سيدني.

There are major floods at the fringe of Sydney, Australia



NSW's Premier just warned parts of the state were experiencing a "one in 100-year event"



How many "one in 100-year events" do we need each year for Australia to free itself from the clutches of coal, oil & gas?#climate pic.twitter.com/3JYPBCrjok — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) March 21, 2021

وتشير التوقعات الحالية إلى أن هذا الحدث الجوي يمكن أن يؤدي إلى فيضانات مماثلة في حجمها لفيضان عام 1961، حيث تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انسكاب كبير في سد واراغامبا.