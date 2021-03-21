السعودية: تلبية احتياجات الصين من الطاقة في صدارة أولوياتنا

أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، لمنتدى التنمية الصيني، اليوم الأحد، أن الشركة ستعطي الأولوية لأمن طاقة الصين على مدى الخمسين عاما القادمة وما بعدها في ظل توازي مصادر الطاقة الجديدة والقائمة لبعض الوقت.

وقال الناصر في كلمة مصورة: "ضمان استمرار أمن احتياجات الصين من الطاقة يظل في صدارة أولوياتنا، ليس فقط للسنوات الخمس المقبلة ولكن للخمسين عاما المقبلة وما بعدها"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف: "نحن نقدّر أن حلول الطاقة المستدامة ضرورية لتحول الطاقة عالميا بشكل أسرع وأكثر سلاسة، ولكن من الناحية الواقعية، سيستغرق هذا بعض الوقت نظرا لوجود بدائل قليلة للنفط في العديد من المجالات".

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، السبت، أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، احتفظت بمركزها كأكبر مورد للصين في الشهرين الأولين من هذا العام، مع ارتفاع واردات النفط 2.1 بالمئة إلى 1.86 مليون برميل يوميا.

وحافظت المملكة على تصنيفها كأكبر مورد للخام إلى الصين في 2020 رغم تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بعد تراجع الطلب خلال الوباء.

ذكر الناصر في وقت سابق اليوم الأحد أن الطلب الصيني قريب جدا من مستويات ما قبل الوباء، بينما شهدت آسيا وشرق آسيا على وجه الخصوص تعافيا قويا.

وإلى جانب كونها موردا رئيسيا لاحتياجات الصين من الطاقة، قال الناصر إن "أرامكو" في وضع جيد أيضا لمساعدة الصين على تحقيق هدفها المئوي الثاني في تحول الطاقة.