اليونان تتخذ إجراء بشأن رحلات طيرانها من تركيا وألبانيا

اتخذت هيئة الطيران المدني اليونانية، اليوم الأحد، إجراء جديدا يتعلق بالرحلات القادمة من تركيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية بعد حظر تم فرضه للحد من انتشار كوفيد-19.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته "رويترز" إن "اليونان رفعت حظر الطيران على الرحلات القادمة من تركيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية الذي فرض للحد من انتشار كوفيد-19".

وأضافت أنها، "ستشترط على القادمين من الخارج إحضار نتائج فحوص تثبت خلوهم من الفيروس أجريت خلال 72 ساعة سابقة على السفر مضيفة أنها ستلزمهم أيضا بعزل أنفسهم في منازلهم أو أماكن إقامتهم لمدة سبعة أيام".

وزادت الهيئة الحد الأقصى المسموح به لعدد الزوار من روسيا إلى أربعة آلاف من 500 وسيخضع الزوار من بريطانيا والإمارات لفحوص سريعة لكوفيد-19 فور وصولهم إلى الأراضي اليونانية.