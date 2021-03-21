إيطاليا تتوقع حصول "سبوتنيك V" على ترخيص من بروكسل قريبا

توقع وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية، قرارا سريعا بشأن استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19".

روما- سبوتنيك. وقال الوزير الإيطالي في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"، اليوم الأحد "ما زلت مقتنعا بأنه لا يهم جنسية العلماء، ولكن سلامة وفعالية اللقاح هي كل ما يهم"، لافتًا إلى أنه "يتوقع أن تتخذ الوكالة الأوروبية للأدوية قرارا سريعا بشأن اعتماد اللقاح الروسي".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أكد منذ أيام، أنه لا يستبعد أن تشتري البلاد جرعات من لقاح "سبوتنيك V".

وأعلن رئيس منطقة لاتسيو الوسطى، نيكولا زينغاريتي، أمس السبت، أن معهد لازارو سبالانزاني الوطني للأمراض المعدية، أنه بصدد أن يبدأ التجارب المعملية لـ"سبوتنيك V".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90% ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V".