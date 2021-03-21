رغم حاجتها الشديدة... جنوب أفريقيا تتخلص من لقاح "أسترازينيكا"

باعت جنوب أفريقيا مليون جرعة من مخزونها من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" لتوزيعها في 14 دولة أفريقية أخرى.

علقت جنوب أفريقيا الشهر الماضي برنامج التطعيم الخاص بها، والذي بدأ بجرعات "أسترازينيكا"، بعدما أثيرت شكوك حول فعالية اللقاح السلالة المحلية من "كوفيد 19"، ثم أعلنت نيتها بيع مخزونها من التطعيم حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال وزير الصحة زويلي مخيزي في بيان إن "الدفعة الأولى من اللقاحات التي يتم تسليمها ستفيد 9 دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي. وسيتم تسليم باقي الكميات إلى 5 دول أخرى هذا الأسبوع".

بدأت جنوب أفريقيا في تحصين 59 مليون شخص في أوائل فبراير/ شباط بجرعات من لقاح "أسترازينيكا" المنتج في الهند. وكان الرئيس سيريل رامافوزا على مدرج المطار لاستلام الشحنة الأولى.

ومع ذلك، أشارت دراسة أجرتها جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج إلى فعالية "محدودة" للقاح في مكافحة السلالة التي ظهرت في البلاد ثم علقت الحكومة برنامج استخدام اللقاح.

جاء القرار الأخير لجنوب أفريقيا، رغم أن خبراء منظمة الصحة العالمية قالوا إن لقاح "أسترازينيكا" يمكن استخدامه في جميع البلدان وضد جميع السلالات.

طلبت الدولة الحصول على لقاحي "جونسون آند جونسون" و"فايزر"، وتأمل الآن في تحصين ثلثي السكان، على الرغم من أنه حتى الآن، أعطيت 183 ألف جرعة فقط.