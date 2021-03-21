بلينكن يشارك في اجتماع للناتو تأكيدا على دعم واشنطن للحلف

يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بروكسل وبلجيكا، يوم الاثنين، لإعادة تأكيد التزامات واشنطن بتحالفاتها عبر الأطلسي في اجتماعات مع نظرائها في الناتو وقادة الاتحاد الأوروبي.

واشنطن- سبوتنيك. سيشارك بلينكن في اجتماع وزراء خارجية الناتو، وسيتواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وسيجري محادثات مع وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز.

وقالت وزارة الخارجية: "الاجتماعات في بروكسل تؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائنا وشركائنا الأوروبيين في جدول أعمالنا المشترك".

وفقا للبيان، يرى بلينكن أن الاجتماعات الوزارية والثنائية لحلف الناتو فرصة لمناقشة مقترحات الناتو 2030 لتكييف التحالف، والمخاوف بشأن الصين وروسيا، بالإضافة إلى تغير المناخ، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، وغيرها من الأمور المشتركة والتحديات.

وصرح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية فيليب ريكر للصحفيين: "أعتقد أنه سيكون هناك نقاشا واضحا حول روسيا في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي. سوف نتواصل مع حلفائنا لمناقشة وجهات النظر المختلفة وكيف يمكننا التعامل مع روسيا بطرق تعزز مصلحتنا الجماعية".

وكرر أن الولايات المتحدة تسعى لعلاقات "يمكن التنبؤ بها ومستقرة" مع روسيا، لكنها لن تتجنب "العناصر العدائية"، مضيفا: "نتوقع حتى كما نرى في الأيام الأخيرة أن تظل علاقتنا مع روسيا تشكل تحديا".