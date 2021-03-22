مقتل ما لا يقل عن 22 في هجمات على قرية بالنيجر

قالت ثلاثة مصادر، إن "مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر، يوم الأحد، بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قرويا في نفس المنطقة.

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبور © AFP 2021 / Stefan Heunis النيجر... مقتل 7 في انفجار لغم استهدف سيارة تابعة لمفوضية الانتخابات .

وقال مصدر أمني، إن "مسلحين من تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) شنوا الهجمات في حين لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها"، وفقا لرويترز.

وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم داعش في المنطقة، وأُلقي عليه بالمسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود، وفقا لرويترز.

والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا متشددون على صلة بتنظيم القاعدة وميليشيات عرقية.

وأكد ألفوزازي ايسينتاج، رئيس بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها القرى المتضررة سقوط "قتلى كثيرين"، لكنه لم يحدد عددهم.